Marvel's Wolverine Duyuruldu: Marvel Oyun Evreni Genişliyor
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Marvel's Wolverine Duyuruldu: Marvel Oyun Evreni Genişliyor

Marvel's Wolverine Duyuruldu: Marvel Oyun Evreni Genişliyor
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Marvel's Wolverine Duyuruldu

Wolverine oyunu duyuruldu, Playstation Showcase'de duyurulan oyunun arkasında, Spider-Man oyunlarını yapan ekip Insomniac Games olacak.

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Marvel's Wolverine duyuruldu, Playstation Showcase'de duyurulan oyunun arkasında, Spider-Man oyunlarını yapan ekip Insomniac Games olacak.

Ratchet and Clank ve Marvel's Spider-Man serilerini geliştiren Insomniac Games, büyük bir proje için kolları sıvadığını açıkladı. Geliştiriciliğini Insomniac Games'in, yayıncılığını ise Sony Interactive Entertainment'ın üstleneceği oyun, Wolverine hakkında olacak. Oyunun PlayStation 5'e özel olması bekleniyor.

Marvel's Wolverine Duyuruldu, 44 Saniyelik Tanıtım Videosu Yayımlandı

İsmi şimdilik "Marvel's Wolverine" olarak açıklanan oyun, Marvel evreninin karanlık süper kahramanlarından Wolverine'i konu alacak. Playstation Showcase etkinliğinde gösterilen 44 saniyelik tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Filmlerden de aşina olduğumuz Wolverine'e, Marvel sinematik evreninde Hugh Jackman hayat vermişti. Fragmanda, biraz daha yaşlı olduğunu tahmin ettiğimiz bir Wolverine görüyoruz. Bir barda tek başına içki içen Wolverine, arkasından yaklaşan bir tehlikeyi fark ediyor ve pençeleri bir anda fırlıyor. Oyun hakkında henüz daha fazla detay yok. Oyunun geliştirme aşamasının başlarında olduğu tahmin ediliyor, önümüzdeki günlerde Marvel's Wolverine hakkında daha fazla detay duymayı umuyoruz.

Wolverine Kimdir?

Çizgi romanlarda, X-Men kıyafetinin içindeki Wolverine. Sinematik evrende Wolverine'in bu halini hiç görmedik.

Wolverine, doğuştan mutant özelliklere sahip bir karakterdir. Kendini iyileştirebilir, zihinsel ve fiziksel olarak zarar görmesi çok zordur ve hayvani reflekslere sahiptir. Üstelik kemikten pençeleri ellerinin üst kısmından çıkarak düşmanlara karşı savaşmasını sağlar. Bu özellikleri keşfedilen Wolverine, bir süper asker yetiştirme programına alınır ve iskeleti "Adamantium" adı verilen zarar görmeyen bir metalle kaplanır. Filmlerde gördüğümüz metal pençelerin hikayesi bu şekilde.

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Oyunda Wolverine'in hangi dönemini göreceğimizi oldukça merak ediyoruz. Amerikan ordusuyla savaşlara katıldığı kemik pençeleri olan gençlik dönemi mi, X-Men'e katılıp mutantlar için savaştığı dönemi mi yoksa yaşlılığını mı? Hatta alternatif evren olan, "Logan" filminin veya "Old Man Logan" çizgi romanlarının de geçtiği, tüm mutantların öldüğü bir dönemi de görebiliriz.  Wolverine önümüzdeki yıllarda çıkacak en heyecan verici oyunlardan biri olacak şüphesiz.

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Kaynak: SaveButonu

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