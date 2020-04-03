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Türkiye İstatistik Kurumu, Bilgisayar, Kivi, Ekonomi

TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Mart ayında fiyatı en fazla artış gösteren ürün sivri biber, fiyatı en çok azalan ürün ise banka havale ücreti oldu. İşte Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler.

03.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:07
TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında Mart'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 45,37 ile sivri biberde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 93,2 ile banka havale ücreti oldu.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart'ta sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 30,39 ile patates, yüzde 25,59 ile limon izledi. Mart'ta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,79 ile sarımsak, yüzde 12,31 ile ayva, yüzde 11,88 ile portakal, yüzde 11,43 ile kuru soğan, yüzde 7,51 ile bilgisayar ekipmanları, yüzde 7,46 ile kola, yüzde 6,85 ile ilaçlar ve yüzde 6,47 ile kivi yer aldı.

FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜNLER

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 93,2 ile bankayla para havale ücretinde gerçekleşti. Bunu yüzde 18,6 ile yeşil soğan, yüzde 16,78 ile ıspanak, yüzde 14,82 ile domates, yüzde 14,31 ile benzin, yüzde 10 ile yumurta, yüzde 9,91 ile motorin, yüzde 4,26 ile salatalık izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, Mart'ta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

MaddeBir önceki aya göre değişim oranı
Sivri biber45,37
Patates
30,39
Limon
25,59
Sarımsak
15,79
Ayva
12,31
Portakal
11,88
Kuru soğan
11,43
Bilgisayar ekipmanları
7,51
Kola
7,46
İlaçlar
6,85
Kivi
6,47
Elma
6,31
Tavuk eti
6,20
Soğuk çay
5,43
Kuzu eti
5,35
Margarin
5,18
Dana eti
4,92
Kuru fasulye
3,87
Diğer sağlık ürünleri
3,79
Meyve suyu
3,78


Mart'ta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

MaddeBir önceki aya göre değişim oranı
Krem peynir
-1,4
Hazır pakette toz tatlılar (puding)-1,41
Makyaj malzemeleri-1,52
Bot (çocuk için)
-1,54
Dereotu
-2,59
Kaban anorak (çocuk için)
-2,83
Pırasa-3,17
Kaban (kadın için)
-3,26
Kazak (erkek için)
-3,32
Bot (erkek için)-3,73
Karnabahar-3,8
Tere
-3,9
Salatalık
-4,26
Motorin
-9,91
Yumurta-10
Benzin
-14,31
Domates
-14,82
Ispanak
-16,78
Yeşil soğan
-18,6
Banka ile para havale ücreti
-93,2
TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Kaynak: AA

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Ülkemizde Mart'ta fiyatı en fazla artan ürün sivri biber, fiyatı en çok düşen ise havale ücreti oldu
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