Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Marsilya-Galatasaray karşılaşmasının 38. dakikasında taraftarlar arasında yaşanan olaylar nedeniyle Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, maçı durdurdu. İki takım taraftarları birbirlerine meşale, ses bombası ve yabancı madde fırlatırken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların bulunduğu tribüne giderek taraftarları yatıştırdı. Ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla karşılaşıyor. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın 38. dakikasında yaşanan olaylar maçın bir süre durmasına sebep oldu.

Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı

MARSİLYA TARAFTARI, GALATASARAY TRİBÜNÜNE GİTMEK İSTEDİ

İki takım taraftarları birbirlerine meşale, ses bombası ve yabancı madde fırlatırken, Fransız futbolseverler Galatasaray taraftarının bulunduğu tribüne gitmek istedi ancak emniyet görevlileri buna izin vermedi. Ardından Fatih Terim, sarı-kırmızılıların bulunduğu bölüme giderek taraftarı yatıştırdı ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı

Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı

Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı
Haberler.com - Spor Haberleri
Polonyalı hakem bu eli nasıl görmez! İşte G.Saraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon

Polonyalı hakem bu eli nasıl görmez! İşte G.Saraylı futbolcuların penaltı beklediği pozisyon

 Marsilya çok tehlikeli geldi! Tüm hatlarımızla savunmadayız

Marsilya çok tehlikeli geldi! Tüm hatlarımızla savunmadayız
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Faik Öztrak Donald Trump Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Oğuzhan Koç Alişan Özge Özder Düm Tek Tek
Spor Salih Uçan Fatih Terim Lionel Messi Mario Balotelli Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı! Fatih Terim soluğu Türk taraftarların yanında aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 00:02:35. #1.17#