Marsilya - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu ikinci grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Galatasaray bugün Marsilya ile oynuyor. Peki, Marsilya - Galatasaray maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Marsilya - Galatasaray maçta golleri kim attı? Marsilya - Galatasaray maç skoru kaç kaç? Marsilya - Galatasaray maç nerede oynanıyor? Marsilya - Galatasaray maçın hakemi kim? Marsilya - Galatasaray maç hangi kanalda?

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marsilya - Galatasaray maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günü yani bugün oynanacak ve mücadele saat 22:00 'da başlayacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Marsilya'da, Velodrome Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Marsilya - Galatasaray maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 0-0 eşitlikle devam ediyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maç 0-0 beraberlikle devam etmektedir. Maçta henüz gol olmadı. Gol olduğunda detayları paylaşacağız.

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Marsilya - Galatasaray maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

MARCAO FORMAYI KAPTI

Galatasaray'da sakatlığı süren kaptan Arda Turan, yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak. Ligde cezalı olan Marcao ise bu maçta forma giyecek. Marsilya'da ise Arkadiusz Milik'in uzun süreli sakatlığı sürüyor

İŞTE İLK 11'LER

Marsilya: Pau Lopez; Lirola, Luan Peres, Alvaro, William Saliba; Gueye, Guendouzi, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Dimitri Payet

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Kerem, Cicaldau, Morutan, Diagne

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