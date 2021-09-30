Marsilya - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?
Marsilya - Galatasaray bugün UEFA Avrupa Ligi 2. grup maçlarını oynuyor. Maç tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Marsilya - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? Avrupa Ligi Marsilya - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Marsilya - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Galatasaray maçının gollerini kim attı? İşte tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu ikinci grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Galatasaray bugün Marsilya ile oynuyor. Peki, Marsilya - Galatasaray maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Marsilya - Galatasaray maçta golleri kim attı? Marsilya - Galatasaray maç skoru kaç kaç? Marsilya - Galatasaray maç nerede oynanıyor? Marsilya - Galatasaray maçın hakemi kim? Marsilya - Galatasaray maç hangi kanalda?
Marsilya - Galatasaray maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günü yani bugün oynanacak ve mücadele saat 22:00 'da başlayacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Maçı Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, Marsilya'da, Velodrome Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Marsilya - Galatasaray maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 0-0 eşitlikle devam ediyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Maç 0-0 beraberlikle devam etmektedir. Maçta henüz gol olmadı. Gol olduğunda detayları paylaşacağız.
Marsilya - Galatasaray maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.
Galatasaray'da sakatlığı süren kaptan Arda Turan, yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak. Ligde cezalı olan Marcao ise bu maçta forma giyecek. Marsilya'da ise Arkadiusz Milik'in uzun süreli sakatlığı sürüyor
Marsilya: Pau Lopez; Lirola, Luan Peres, Alvaro, William Saliba; Gueye, Guendouzi, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Dimitri Payet
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Kerem, Cicaldau, Morutan, Diagne