Marsilya - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marsilya - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Marsilya - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

Marsilya - Galatasaray bugün UEFA Avrupa Ligi 2. grup maçlarını oynuyor. Maç tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Marsilya - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? Avrupa Ligi Marsilya - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Marsilya - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Galatasaray maçının gollerini kim attı? İşte tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu ikinci grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Galatasaray bugün Marsilya ile oynuyor. Peki, Marsilya - Galatasaray maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Marsilya - Galatasaray maçta golleri kim attı? Marsilya - Galatasaray maç skoru kaç kaç? Marsilya - Galatasaray maç nerede oynanıyor? Marsilya - Galatasaray maçın hakemi kim? Marsilya - Galatasaray maç hangi kanalda?

Marsilya - Galatasaray maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günü yani bugün oynanacak ve mücadele saat 22:00 'da başlayacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Maçı Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maç, Marsilya'da, Velodrome Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Marsilya - Galatasaray maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 0-0 eşitlikle devam ediyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Maç 0-0 beraberlikle devam etmektedir. Maçta henüz gol olmadı. Gol olduğunda detayları paylaşacağız.

Marsilya - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

Marsilya - Galatasaray maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Galatasaray'da sakatlığı süren kaptan Arda Turan, yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak. Ligde cezalı olan Marcao ise bu maçta forma giyecek. Marsilya'da ise Arkadiusz Milik'in uzun süreli sakatlığı sürüyor

Marsilya: Pau Lopez; Lirola, Luan Peres, Alvaro, William Saliba; Gueye, Guendouzi, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Dimitri Payet

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Kerem, Cicaldau, Morutan, Diagne

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Gülşen Alişan Şafak Sezer
Spor Balotelli Oğuzhan Özyakup Muslera Salih Uçan Gökhan Töre
Tüm Haberler Armin Laschet Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Zafer Kurugöl Mario Balotelli Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Marsilya - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Marsilya - Galatasaray maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 23:29:07. #1.12#