Marmaris'te tartışmanın sonu cinayet ile bitti
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Marmaris'te tartışmanın sonu cinayet ile bitti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde alınan duyumlara göre tartıştığı kişi yada kişiler tarafından silahla vurulan 39 yaşındaki Mesut D. hayatını kaybetti.

13.01.2020 20:12 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:17
Marmaris'te tartışmanın sonu cinayet ile bitti

'nın ilçesinde alınan duyumlara göre tartıştığı kişi yada kişiler tarafından silahla vurulan 39 yaşındaki Mesut D. hayatını kaybetti.


Marmaris e bağlı Mahallesi Marmaris-Datça Karayolu seyir tepesinde sabah saatlerinde bir grup arasında tartışma çıktı.


Çıkan tartışma sonucu Mesut D silahla vuruldu. Olaya uzaktan şahit olanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ve emniyet ekiplerince yapılan kontrolde Mesut D. 'nin hayatını kaybettiği belirlendi.


Cansız bedenin olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olay İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Savcılık tarafından çok yönlü araştırılıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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