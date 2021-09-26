Marmaris'te öğrenciler ormanları korumaya yemin etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz'da meydana gelen, 9 gün süren ve yaklaşık 11 bin hektarda etkili olan yangında hasar gören alanı gezen öğrenciler ormanları korumaya yemin etti.

Marmaris Evren Paşa Ortaokulu 5-B sınıfı öğrencileri, Türkçe öğretmeni Seda Demirtürk ile İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki yanan ormanlık alanı gezdi.

Öğrenciler burada toplu halde okudukları yeminde şu ifadeleri kullandı:

"Sana söz ey orman. Biz var oldukça, ağaç yeşil kalacak. Kuşlar uçacak, ırmaklar akacak. Sana söz ey orman. Biz var oldukça ağaç yeşil kalacak. Çünkü ey orman biz bir aileyiz. Seni canla başla koruyacağıma, sana zarar verenleri uyaracağıma, doğal dengeyi bozmayacağıma yemin ederim, söz veririm."

Öğrenciler, daha sonra yeminlerini sembolleştirmek ve somutlaştırmak için yaprak şeklinde kına yaktı.

O anlarda çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü beğeni kazandı.