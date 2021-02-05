Marmaris'te kısıtlama günlerinde sahiller yürüyüşe yasaklandı
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Marmaris'te kısıtlama günlerinde sahiller yürüyüşe yasaklandı

05.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:13
Marmaris'te kısıtlama günlerinde sahiller yürüyüşe yasaklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlamaların olduğu cumartesi ve pazar günlerinde sahillerin yürüyüşe kapatılması kararı alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlamaların olduğu cumartesi ve pazar günlerinde sahillerin yürüyüşe kapatılması kararı alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda kısıtlamaların olduğu cumartesi ve pazar günleri vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla araç kullanmadan yürüme mesafesinde konutlarına en yakın market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, ayrıca ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkmalarına olanak tanındığı ancak bu durumun suiistimal edildiği belirtildi.

Bundan sonraki kısıtlama günlerinde bu alanda serbest bırakılan evcil hayvanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve zorunlu ihtiyaçların karşılanması amacıyla araç kullanmadan yürüme mesafesinde market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gidilip gelinmesini engellemek amacıyla, Netsel Marina'dan başlayarak İçmeler Yat Limanı'na kadar olan sahil bandının yürüyüşe kapatılarak bu tür suiistimallere müsaade edilmemesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılarak adli işlemlerin başlatılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195'inci maddesi kapsamında gerekli işlemin yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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