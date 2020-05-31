Marmaris'te işletmeler ve plajlar sezona hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmaris'te işletmeler ve plajlar sezona hazır

Marmaris'te işletmeler ve plajlar sezona hazır Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16 Mart'tan bu yana Korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan yiyecek-içecek sektöründeki işletmeler ve plajlar "yeni normalleşme sürecine" hazırlanıyor.

31.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:19

Marmaris'te işletmeler ve plajlar sezona hazır

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16 Mart'tan bu yana Korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan yiyecek-içecek sektöründeki işletmeler ve plajlar "yeni normalleşme sürecine" hazırlanıyor.

Marmaris'te sahil yolunda bulunan restoran, kafeterya ve otel önünde bulunan plajlar, korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında düzenlemeleri yapılmaya başlandı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart'tan itibaren kapanan ve sadece paket servisi yapılan lokantalar ve restoranlar normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren yeniden açılıyor.

Marmaris'in kafeteryalarının en yoğun bulunduğu belediye marina bölgesinde tadilatlar yapılmaya başladı. İşletmeciler hazırlıkları tamamlamak için hummalı bir çalışmalarını sürdürüyor. Bazı işletme sahipleri hazırlıklarını tamamladıklarını belirtirken, bazı işletmecilerin'de sezonun tam anlamıyla açılmasının 20 Haziran'ı bulabileceğini ifade ettiler.

Ketenci Kavşağı'ndan İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik sahil bandında ki özel işletmelere ait plajlar normalleşme adımları kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenme yaptı. Yaklaşık 2 buçuk aydır kapalı olan işletmeler, plajlarda düzenleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından şezlong ve şemsiye araları mesafeli olarak ayarlandı.

Uzunyalı Mevkii sahilinde restoran ve plaj işletmeciliği yapan Ruşen Yönlü, " Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan sonra hemen hazırlıklara başladık. Devletimizin verdiği sosyal mesafe kurallarına göre restoranımda masa ve hijyen kuralları yapıldı. 1 Haziran'da plajların açılacağını öğrenince şimdi personelimle düzenleme yapıyorum. Plajımızda öğrendiğimiz kadarıyla şezlonglarımızın mesafeleri ayarlandı, temizlik yapıldı. Umarım güzel bir sezon olur ve herkes para kazanır, 16 marttan bu yana kapalıyız" dedi.

Marmaris'te işletmeler ve plajlar sezona hazır

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi Haber
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Haber
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Günlük burç yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
9 yerinden bıçaklanan kadının 'eski koca' feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
9 yerinden bıçaklanan kadının "eski koca" feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Ahmet Hakan 'Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek' iddiasına yanıt verdi
Ahmet Hakan "Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek" iddiasına yanıt verdi
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Bülent Kuşoğlu Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Hatice Çarpar Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Haziran Antalya Operasyon
Şu an buradasınız: Marmaris'te işletmeler ve plajlar sezona hazır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 11:20:22. #1.15#
title