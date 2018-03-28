Marmaris'te Hibe Desteği Toplantısı Düzenlendi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geliştirilen ' Genç Çiftçi Hibe Desteği' projesi kapsamında yapılacak olan 30 bin TL destek için Marmaris'te toplantı düzenlendi.

Marmaris İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü destekle ilgili muhtarları bilgilendirme toplantısı düzenledi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonundaki toplantıya kırsal mahallelerin muhtarları katıldı. Marmaris İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nejmettin Kaya, proje hakkında bilgi verdi.

Başvuru hakkında bilgi veren Kaya, "Genç çiftçilerimiz, 2 Nisan'da başlayacak olan başvurulara Bakanlığın internet sitesi üzerinden kayıt yaptıracaklar. Biz İlçe Müdürlüğü olarak, başvurularla ilgili bir masa oluşturduk. Genç çiftçilerimiz, internet üzerinden yaptıkları başvurudan sonra çıktılarını alıp, İlçe Müdürlüğü'müze gelecekler biz onları kontrol edeceğiz" dedi.

" Türkiye genelinde 16 bin 750 kişiye destekleme yapılacak"

Türkiye genelinde 16 bin 750 genç çiftçiye destekleme yapılacağını belirten Kaya, proje hakkında ayrıntılı bilgi verirken şu sözleri kaydetti: "Büyükbaş hayvan hibe desteğine başvuran bir kişinin 15 büyükbaş hayvandan başka hayvanının olmaması gerekiyor. Küçükbaş hayvanlarda ise bu sayı 50'dir, arıcılıkta ise 50 kovandan fazla kovanının olmaması gerekiyor. Ayrıca bu kişilerin eşleri de hibe desteği için başvuruda bulunamıyor. Ayrıca ücretli olanlar da başvuruda bulunamıyor. Bakanlık olarak amacımız, kırsalda geliri olmayan, düşük gelirli genç çiftçilerimizin kırsalda kalması ve üretimde bulunması diye konuştu.

Destekten faydalanan kişileri aylık olarak kontrol ettiklerini belirten Kaya, şöyle konuştu, "2016 ve 2017 yıllarında destek verdiğimiz çiftçilerimizi ayda 1 defa ziyaret ediyoruz. Onları hastalık konusunda kontrol altında tutuyoruz. Destekten faydalanan çiftçilerimiz aldıkları hayvanları 2 yıl boyunca satamıyor ya da bir başkasına devredemiyor, o üretimi gerçekleştirmek zorunda. "

Desteklerin nakdi olarak yapılmayacağının altını çizen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kesinlikle nakdi yardım yok. Çünkü nakdi yardım yaptığımız zaman ucu açık destekleme oluyor. Örneğin arıcılıkta bütün ürünleri şartnamemize uygun olarak almış ise parayı hesabına yatırıyoruz. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta ise direk hayvanları teslim ediyoruz." - MUĞLA