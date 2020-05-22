Marmaris şehir stadyumu için son hazırlıklar tamamlanıyor Marmaris'te şehir stadyumunun hazırlıkları son hızı ile sürüyor.

Marmaris'te şehir stadyumunun hazırlıkları son hızı ile sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 120 günde tamamlanması beklenen Marmaris Şehir Stadyumu'nun son durumu kamuoyuyla paylaşıldı.

Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlmen, İlçe Müdürü Nihat Ekinciler ve İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen yenilenen Marmaris İlçe Stadyumunun son durumunu görmek için basınla İlçe Stadında buluşarak yapımı tamamlanma aşamasında olan şehir stadyumunun da yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundular.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlmen, "UEFA standartlarında yüksek kalitede suni çimin döşenen saha, 1500 kişilik tribün planlaması ve gece-gündüz saha aydınlatmasıyla örnek olacak. Tribün koltuklarının renkleri konusunda ise bildiğiniz üzere bakanlığımızın renkleri kırmızı beyazdır. Bu yalnızca Marmaris'e özgü bir uygulama değildir. Birkaç faktör vardır bununla ilgi siyah renk çok fazla güneş ışığı aldığı için çabuk bozulmaktadır. Milas ve Ortaca statlarında da hakim olan rengimiz kırmızı beyazdır. " dedi

Projenin hayata geçmesinde büyük emeği olan AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, gündem de olan tribün renklerinin kendisine de sorulması üzerine "Profesyonel lig de oynayan takımların stadların da renkler takımın renkleri olur. Bilindiği üzere Marmaris'te bir çok kulübümüz var ve en büyük dileğimiz takımlarımızı profesyonel lig de oynarken görmek. İşte o zaman hep beraber boyayacağız bu koltukları. Temmuz başında bitmesini planlıyoruz. Marmaris için çok güzel bir proje. Marmarisli kardeşlerim için yapılacak daha çok projelerimiz hayata geçecektir. Farklı projelerle sporun her alanında gelişme yaşanacaktır" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA