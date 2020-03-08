Marmaris Deniz Hudut Kapısı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki limanda bulunan deniz hudut kapısına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında termal kamera konuldu.
08.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:51
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki limanda bulunan deniz hudut kapısına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında termal kamera konuldu.
Yoğunlukla Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan gelenlerin kullandığı Marmaris Deniz Hudut Kapısı'na, turistlerin vücut ısısının kontrolünün sağlanması amacıyla termal kamera yerleştirildi.
Hudut kapısında, ilçeye deniz yoluyla gelenlerin gerekli kontrolleri ve vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra girişlerine izin veriliyor.
Uygulama, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi personelinin gözetiminde gerçekleştiriliyor.
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Kaynak: AA