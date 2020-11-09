Marmaris açıklarında 29 sığınmacı kurtarıldı
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Marmaris açıklarında 29 sığınmacı kurtarıldı

09.11.2020 20:25 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:28
Marmaris açıklarında 29 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 29 sığınmacı kurtarılarak, karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 29 sığınmacı kurtarılarak, karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içindeki 14 kişi ile birlikte sığınmacıların kaçak geçişini organize ettiği belirlenen bir Türk vatandaşını da bota alarak karaya çıkardı.

Lastik bottaki göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen Türk vatandaşı gözaltına alındı

Öte yandan ekipler, Bozburun Mahallesi açıklarındaki lastik botu durdurarak içindeki 15 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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