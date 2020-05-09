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Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni geçti

Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni geçti
09.05.2020 00:00 | Son Güncelleme: 09.05.2020 00:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk yurt içi yük treninin Marmaray'dan geçmesine ilişkin, "Bundan sonra yükler Asya'dan Avrupa'ya Marmaray'dan kesintisiz olarak geçecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk yurt içi yük treninin Marmaray'dan geçmesine ilişkin, "Bundan sonra yükler Asya'dan Avrupa'ya Marmaray'dan kesintisiz olarak geçecek. Yurt içindeki yük trenlerimizi de artık Marmaray'dan geçirmeye başlıyoruz bu akşam itibarıyla." dedi.

Gaziantep'ten Çorlu'ya plastik ham madde taşıyan yük treni, Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla Marmaray'dan geçişini tamamladı.

Marmaray'ın Söğütlüçeşme istasyonunda trenin makinist kabinine binen Karaismailoğlu, Kazlıçeşme'ye kadar burada yolculuk yaptı.

Kazlıçeşme durağında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, bu akşam tarihi bir ana tanıklık ettiklerini kaydederek, yurt içi ilk yük treninin Marmaray'dan geçerek Çorlu'ya ulaşacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, 1200 ton ağırlığındaki trenin 16 vagondan oluştuğunu, 32 konteyner içinde plastik ham maddesi taşıdığını anlatarak, Anadolu'dan alınan yükün Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bir şekilde taşınacağını bildirdi.

Anadolu'dan Tekirdağ'a götürülecek yüklerin daha önce trenle Derince'ye, Derince'den feribot ve devamında kara yoluyla Çorlu'da bulunan sanayi tesislerine ulaştırıldığını dile getiren Karaismailoğlu, "Bundan sonra yükler Asya'dan Avrupa'ya Marmaray'dan kesintisiz olarak geçecek. Yurt içindeki yük trenlerimizi de artık Marmaray'dan geçirmeye başlıyoruz bu akşam itibarıyla." diye konuştu.

Karaismailoğlu, demir yolunda 17 yıldan beri ciddi atılımlar yapıldığını belirterek, daha önce Bakü-Tiflis-Kars hattığının açıldığını, geçen hafta da Karadeniz'i Anadolu'ya bağlayan Samsun-Sivas hattının işletmeye alındığını anlattı.

"Yüksek hızlı tren yatırımlarımız sürüyor"

Bakan Karaismailoğlu, yüksek hızlı tren yatırımlarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu yıl içerisinde Ankara-Sivas hızlı tren hattını hizmete almaya çalışıyoruz. Ankara-İzmir hattında çalışmalar sürüyor. Bursa, Yenişehir, Osmaneli, Adana, Mersin gibi ülkemizin her yerinde demir yolu yatırımlarımız hızla ilerliyor. Biliyorsunuz kasımda Pekin'den kalkan yük trenini orta koridoru kullanarak Avrupa'ya geçirmiştik. İlk yurt dışı yük taşımacılığını yapmıştı."

Karaismailoğlu, Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun merkezinde bulunan Marmaray'dan altın niteliğinde bir geçiş yaşandığını kaydederek, "Marmaray, Asya ile Avrupa'yı kesintisiz olarak bağlayan çok önemli bir noktada. Ülkemiz lojistik merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Marmaray da bunun tam ortasında ve altın değerinde." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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