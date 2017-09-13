Marmaraereğlisi Belediye Spor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Geçtiğimiz sezonu üçüncü olarak bitiren Marmarereğlisi Belediye Spor Kulübü futbol takımı 2017-2018 sezon hazırlıklarına geçtiğimiz günlerde başladı. Yeni sezonda yeni isimleri de kadrosuna dahil ederek takımı güçlendirdiklerini belirten Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulüp Başkanı Servet Ünal tecrübeli birkaç futbolcuyla anlaştıklarını bildirdi.



Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulüp Başkanı Servet Ünal, "2016-2017 Sezonunda formamızı giyen Fatih Yorulmaz önümüzdeki sezonda da Ereğlispor'da forma giyecek. Orta saha oyuncumuz olan Fatih, geçen sezon göstermiş olduğu performans ve attığı gollerle ön plana çıkmış ve saha dışındaki duruşuyla da herkesin gönlünü kazanan bir sporcumuzdur. Bu sezonda da takımımızda bir arada olacağız. Başarılı stoperimiz Mesut Yıkılmaz ile de yeni sezonda beraberiz. Geçtiğimiz sezon Uzunköprüspor'da forma giyen 19 yaşındaki genç, yetenekli oyuncu Serhat Özpehlivan'ı kadromuza dahil ettik. Kendisinin takıma ivme kazandıracağını düşünüyorum. Denizli Yeşilköysporda forma giyen 1993 Doğumlu forvet oyuncu Onur Akayoğlu ve Muratlı Belediyespor da oynayan başarılı genç kaleci Ali Ateş ile de anlaşarak takımımızın renklerine bağladık. Yeni oyuncularla birlikte kadromuzu daha güçlü ve daha tecrübeli hala getirdik. Yeni sezonda hedefimiz kesinlikle şampiyon olmak ve bu amaç doğrultusunda elimizden ne geliyorsa yapacağız. Belediye Başkanı İbrahim Uyan 'da bize her konu da destek oluyor. Artık bu sene şampiyonluğu ilçemize kazandırmak istiyoruz" dedi.



Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, spor kulübündeki transferleri ve değişimleri yakından takip ettiğini belirterek yeni sezonda takıma başarılar diledi. - TEKİRDAĞ