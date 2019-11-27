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“Marka üretmezsek Türkiye’de tekstil sektörü bitecek”

Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerlerinin altıncı konuğu Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek oldu.

27.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:38
“Marka üretmezsek Türkiye’de tekstil sektörü bitecek”

Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer (NOSAB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerlerinin altıncı konuğu Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Kaynak: Dunya.com

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