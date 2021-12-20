Mardin'de vinç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde vinç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rıfat D'nin kullandığı 72 EC 361 plakalı otomobil, Midyat-İdil kara yolunun Doğançay mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen vinç ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Rıfat D. ile otomobilde bulunan Abdulcebbar Y. ve Mehmet Şefik B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri

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