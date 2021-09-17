Mardin'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yangın çıkan marketin deposunda hasar oluştu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yangın çıkan marketin deposunda hasar oluştu.

Turgut Özal Mahallesi'nde devlet hastanesi karşısında bulunan marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, 7 araç ve 23 itfaiye personelinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Marketin deposunda yangın nedeniyle hasar oluştu.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Kylie Jenner Yıldız Tilbe Kenan İmirzalıoğlu
Spor Marcao Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mardin'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 11:53:22. #1.17#