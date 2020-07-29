Mardin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
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Mardin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Mardin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
29.07.2020 19:59 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:00

Mardin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Dara Toplantı Salonu'nda Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirlerle uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının değerlendirmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın, gerçekleştirilen program ve projeler hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

Kentte istihdamı önceleyen firmalara her türlü destekten yararlanmaları konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"2020 yılı 2. çeyreğinde engelli bireylerin ve eski hükümlülerin iş gücüne kazandırılması için desteklenen projeler kapsamında 19 engelli ve 15 eski hükümlü projesi olmak üzere toplam 34 proje kurula sunuldu. İŞKUR'un aktif iş gücü projelerinden 2020 yılı içinde 60 kurs programında bin 775 kişi ile 183 iş başı programında 2 bin 63 kişi olmak üzere toplam aktif iş gücü programlarından 3 bin 838 kişi yararlandı. Pandemi döneminde Kısa Çalışma Ödeneğine başvuran bin 91 firmanın 10 bin 885 çalışanının bu ödenekten yararlanması sağlandı. İlimizde çeşitli firmalarda çalışan ve pandemi döneminde ücretsiz izne ayrılan 6 bin 406 kişi nakdi ücret desteğinden yararlandırılmıştır."

Toplantı, kentteki istihdam ve mesleki eğitim çalışmaları konusunda sürdürülen projeler hakkında katılımcılara bilgi verilmesinin ardından gündem maddelerinin değerlendirilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA

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