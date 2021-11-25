Mardin'de 'Eren Kış-8 Operasyonu' başlatıldı - Haberler
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Mardin'de 'Eren Kış-8 Operasyonu' başlatıldı

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Mardin'de 'Eren Kış-8 Operasyonu' başlatıldı

Mardin'de 'Eren Kış-8 Operasyonu' başlatıldıİÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de 670 personelle 'Eren Kış-8 (Ömeryan) Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

MARDİN (DHA) - Mardin'de 'Eren Kış-8 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de 670 personelle 'Eren Kış-8 (Ömeryan) Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pkk terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Eren Kış-8 (Ömeryan) Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 670 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

ANKARA, -


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