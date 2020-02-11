Mardin'de DİKA desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 2 bin 500 kişi istihdam edilecek

11.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:04

Mardin'de Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteğiyle Savur ilçesinde kurulan Akar Tekstil Fabrikasının 2 bin 500 kişiye istihdam olanağı sunacağı belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan, mayıs ayında faaliyete geçmesi planlanan yatırıma ilişkin açıklama yapan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, önemli bir yatırıma öncülük yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de hazır giyimde ilk 10'a giren kurumsal firmalardan olan Akar Tekstil'i kente davet ettiklerini ve yatırım için firmanın bölge teşvikinden de faydalandırıldığını dile getiren Altındağ, firmanın 47,5 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdiğini aktardı.

Altındağ, projenin ekonomiye yaklaşık 63 milyon avroluk katkısının öngörüldüğünü dile getirerek, "25 milyon kapasiteli bir üretimden bahsedebiliyoruz fizibilite raporunda. Bir de bu firmamızın en büyük özelliği uluslararası çalışan bir firma. Özellikle büyük firmalara üretim yapan değerli bir firma. Bu anlamda da 6. bölge teşvikindeki destekleri sunduk. İnşallah mayıs ayında firmamız 2 bin 500 gencimize ve özellikle dezavantajlı kadına katkı sağlayabilecek bir potansiyelle başlayacak. Etap etap, ilk etapta 500 çalışanla başlayacak." diye konuştu.

"Bu proje ile göç veren kentin artık göç alan kent noktasında olduğunu görebileceğiz." diyen Altındağ, İzmir'de yaşayan Mardinli vatandaşların gelerek tecrübelerini paylaşacağını, eğitim vereceğini ifade etti.

Altındağ, fabrikada çalışmak üzere Savur ve Ömerli belediyelerinde bulunan formlarla başvuru yapılabileceğini kaydetti.

"İnşallah bu ve bunun gibi büyük firmaları ilimizde ve bölgemizde ağırlarız." ifadesini kullanan Altındağ, bu yatırımın il ve bölge için hayırlı olmasını, başka yatırımların önünü açmasını diledi.

Kaynak: AA