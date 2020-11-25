Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı
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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı

25.11.2020 20:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:57
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı

MARDİN polisinin kent merkezi ve ilçelerde yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakandı.

MARDİN polisinin kent merkezi ve ilçelerde yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakandı. Adli işlemleri tamamlanan şüpheliler cezaevlerine teslim edildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalarda hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık, yaralama, şantaj ve konut ihlali gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, adli işlemlerinin ardından cezaevlerine teslim edildi. 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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