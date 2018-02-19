Mardin'de Buz Pisti İlgi Gördü

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince bir okulda kurulan buz pistinden 11 bin 430 kişi ücretsiz faydalandı.

"Çocuk gülerse şehir güler" sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın talimatıyla merkez Artuklu ilçesindeki Okay Yaşar Anadolu Lisesinde kurulan ve 19 Ocak'tan bu yana hizmet veren buz pistinin kapanışı nedeniyle program düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, vatandaşın isteklerini yerine getirmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.

Bu kapsamda hizmet yürüttüklerine işaret eden Yaman, "Yazın havuz, kışın da paten getiriyoruz. Mardinliler her şeyin iyisine layık." dedi.

Yaman, binlerce çocuk ve gencin kullandığı buz pistinde herhangi bir kaza yaşanmamasından da ayrıca mutluluk duyduklarını ifade etti.

Valilik ve belediye olarak her zaman halka en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirten Yaman, şunları kaydetti:

"Gençler için sosyal aktivitelerin yanı sıra gezi programları da düzenliyoruz. Gençlik merkezleri ve diğer merkezlerimizle vatandaşlarımızın bütün arzularını yerine getiriyoruz. İmkanlar ölçüsünde bu etkinlikleri daha da artıracağız."

Yaman, basketbolda PTT Kadınlar Türkiye Kupası finalinin bu hafta Mardin'de yapılacağını hatırlatarak, kent için son derece önemli bu müsabakalara vatandaşları davet ettiklerini aktardı.

Konuşmaların ardından öğrenciler Yaman'a çiçek vererek, sunulan hizmetten dolayı teşekkür etti.

Etkinlikte buz pistinde paten kaymayı öğrenen gençler mini bir gösteri sundu.

Programa İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomak Tekin de katıldı.