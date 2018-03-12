Mardin'de 8. Bahar Şenlikleri Başladı

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen 8. Bahar Şenlikleri kapsamında çeşitli branşlarda düzenlenen spor turnuvaları başladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve 24 Mayıs'a kadar sürecek olan 8. Bahar Şenlikleri, çeşitli branşlarda düzenlenen spor turnuvaları ile başladı. Üniversite personeli ile öğrencilerin ayrı olarak değerlendirileceği spor karşılaşmalarında, futbol fikstür takımları ile fakülteler arası öğrenci futbol fikstür takımları karşılaşma maçları üniversitenin Merkezi Kampüs Spor Tesisleri'nde, bay ve bayan bilek güreşi, yüzme, voleybol ve basketbol spor dallarında oluşturulan personel ve öğrenci takımlarının turnuva karşılaşmaları ise Mardin Meslek Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

"Sanal hayattan sağlıklı yaşama"

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, öğrenci ve personelin arta kalan zamanlarında spor yaparak bedenlerine yapacakları sağlıklı yatırımlarla dinç ve dinamik bir toplum oluşturulması noktasında üniversitelerin lokomotif rolüne dikkat çekerek, 'Sanal hayattan sağlıklı yaşama' sloganıyla 8. Bahar Şenlikleri kutlamalarına başladıklarını söyledi. Üniversitede verilen hizmet kalitesinin sağlıklı beden ve dolayısıyla sağlıklı bir ruh yapısıyla sağlanabileceğini ve kişinin hayattaki verimliliğinin artmasında sporun çok önemli rol oynadığını vurgulayan Ağırakça, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin yanında tüm gün masa başı çalışmak zorunda olan personelinde hareketli yaşama kazandırılması maksadıyla bu tür etkinlikler organize ediliyor. Oyunlarda yer alan tüm sporcuların Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu lisansları mevcut olup müsabakalar futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarının müsabaka talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Grup birincileri ve ikincilerinin finale kalmalarının ardından şampiyonluk belirleme maçları yapılacaktır." - MARDİN