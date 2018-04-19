Mardin'de 5. Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

5. Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı açılışı yapıldı. Toplamda 150 firmanın ürünlerini sergileyeceği fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kızıltepe ilçesinde bir AVM'de Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların desteğiyle 5. Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı. Fuarın açılışına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, ilçe kaymakamları, Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin ve çiftçiler katıldı.

Mardin'in tarım alanında geliştiğini belirten Vali Yaman, "İnşallah Mardinimiz böyle daha güzel organizasyonlara ev sahipliği yapar. Fuar alanı için arsa çalışmaları devam ediyor. İnşallah kısa zamanda yer tahsis olur ve çalışmalara başlarız. Mardin bu ülkede tarımı en iyi şekilde yapıyor. Tarım konusunda örnek illerimizden bir tanesi. Tarımsal faaliyetlerdeki bütün gelişmelerde hem il dışında hem de çeşitli ülkelerde ilimiz hem fuarları takip ediyor hem de fuarların burada yapılmasını sağlıyor. Mardin'de tarımla uğraşan hemşerilerimiz ve sanayicilerimizle gurur duyuyoruz. OSB ihracat birinciliğimiz sıkıntılı zamanlarda bile öncü olmamız takdire şayan" dedi.

Mardin artık büyükşehir formatında geliştiğini anlatan Yaman, "Büyükşehirden başlayarak kurumsallığımızı devam ettiriyoruz. Sabah İstanbul'dan bir takım arkadaşlarla görüştük. Mardin'de artık otellerimizde yer yok. Birilerini araya sokarak yer ayarlıyoruz. Siz tarım ve sanayi ile uğraşan hemşerilerimiz turizm sektörüne de yatırım yapmanızı temenni ediyorum. Çevredeki bütün toplantılar artık burada yapılıyor. Önümüzdeki günlerde 300 akademisyenin katılacağı bir sempozyum burada yapılacak. Bunları siz esnafımızın önünü açmak için yapıyoruz. Belediyecilik sadece alt yapı ve yol yapmak değil. Kültürel görevler ve sosyal görevler daha fazladır. Bundan belediyemizin bir gelir beklentisi yok. Amacımız Mardinli sanayicimizin, esnafımızın kazanmasıdır. Bu aynı zamanda yatırımın kalitesinin yükselmesine sebep oluyor" diye konuştu.

Traktör, biçerdöver, sulama sistemleri, tohum, gübre, bulgur ve makarna gibi ürünlerin sergilendiği fuar 22 Nisan tarihine kadar gezilebilecek. - MARDİN