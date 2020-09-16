Şüpheli bir araçta 420 kilogram eroin ele geçirildi
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Şüpheli bir araçta 420 kilogram eroin ele geçirildi

Mardin'de şüpheli bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 420 kilogram eroin ele geçirildi.

16.09.2020 18:07 | Son Güncelleme: 16.09.2020 20:05

Mardin'de şüpheli bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 420 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışma kapsamında şüpheli araçta arama yapıldı.

Dedektör köpeği "Nilly"nin de kullanıldığı aramada 420 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli bir araçta 420 kilogram eroin ele geçirildi

Kaynak: AA

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