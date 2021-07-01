Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpildi
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Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpildi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında iddialı konumda bulunan Marco Silva, Fulham'la anlaştı. Sarı-lacivertliler, takımlarının başında görmeye çok sıcak bakmadıkları Portekizli hocanın, Fulham'la anlaşması sonrası adeta derin bir "oh" çekti. Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yapan taraftarlar, Fenerbahçe'nin Silva'yla anlaşmamasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Fenerbahçe'nin gündeminde olan hoca adayları bir bir azalıyor. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği hocalar Rafael Benitez, Nuno Espirito Santo ve Marco Silva sırasıyla Everton, Tottenham ve Fulham'ın başına geçti. Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sarı-lacivertli taraftarların yüreğine adeta su serpti.

MARCO SILVA'NIN TERCİHİ TARAFTARI MEMNUN ETTİ

Taraftarlar, Fenerbahçe'de görmeye sıcak bakmadıkları Marco Silva'nın Fulham'a transferinden duydukları memnuniyeti sosyal medyada dile getirdi. Paylaşımlarında Portekizli hocanın, sarı-lacivertli takımın başına geçmemesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden taraftarlar, yeni hoca için artık karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpildi
Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpildi
Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpildi
Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpildi
Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpildi
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Ali Gülhan
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