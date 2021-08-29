Marcao'ya maksimum ceza! Galatasaray yönetimi, disiplin talimatlarına göre faturayı kesti

Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı stoper Marcao'ya maaşının yüzde 10'u kadar ceza kesti. 900 bin euro maaş alan Marcao'ya yönetmelik gereği daha fazla ceza kesilemedi. Buna göre Marcao, 90 bin euro (887 bin TL) ceza ödeyecek.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırarak hem kadro dışı kalan hem de TFF'den 8 maç ceza alan Marcao'ya bir de para cezası kesildi.

MAKSİMUM CEZA

Bu olay sonrasında kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlar yapan Marcao'nun sözleşmesini inceleyen sarı kırmızılı yönetim, yıllık ücretinin en fazla yüzde 10'u kadar disiplin cezası verilebileceğini belirledi.