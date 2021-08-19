Marcao neden yok, cezası ne zaman bitecek, maçta yok mu, sahalara ne zaman döner?

Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası aldığı ceza belli oldu. Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan ilk hafta mücadelesinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğluna önce kafayla, ardından 2 kez yumruk ile müdahale eden Marcao'nun cezası belli oldu. Peki, Marcao neden yok, cezası ne zaman bitecek, maçta yok mu, sahalara ne zaman döner?

Galatasaray'da, Marcao'nun cezası belli oldu. Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası büyük tepki toplayan Marcao ile ilgili vatandaşlar en çok "Marcao neden yok, cezası ne zaman bitecek, maçta yok mu, sahalara ne zaman döner?" sorularını araştırmakta. Kerem Aktürkoğlu'na 40 metre koşup önce kafasıyla ardından 2 kez yumruk ile müdahalede bulunan Marcao, PFDK'dan kaç maç ceza aldı? İşte detaylar...

MARCAO NE CEZA ALDI?

Galatasaray'dan açıklama geldi. Galatasaray yayınladığı duyuruyla "Yönetim Kurulu olacak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız. 2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuz savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir." şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Bu açıklamaya göre Marcao geçici olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kesin ceza ise oyuncunun yapacağı savunma sonrası verilecektir.

Galatasaray'dan Marcao açıklaması!

MARCAO KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Marcao Galatasaray'da kadro dışı kalan Marcao'nun cezası belli oldu. Brezilyalı oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası 8 resmi müsabakadan men ve 21.000₺ para cezası aldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, daha önce yaptığı konuşmada, PFDK'nın vereceği cezaya itiraz etmeyeceklerini açıklamıştı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Buna göre Marcao Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Göztepe, Rizespor ve Konyaspor maçlarında sahada olamayacak. Marcao, ceza sonrası ilk maçı Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

TFF MARCAO KARARI

MARCAO AVRUPA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Marcao, Galatasaray Spor Kulübü tarafından kadro dışı bıraktı. Bu karar sonrası Marcao'nun UEFA Avrupa Ligi mücadelesi Randers maçında oynaması beklenmiyor.

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Marcao'nun yaptığı hareket sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ve önümüzdeki hafta ligde maça çıkamayacak. Peki, Marcao'nun yerine kim oynayacak?

Galatasaray'da Marcao'nun yerine UEFA Avrupa Ligi'nde Randers mücadelesinde Alparslan Öztürk'ün Luyindama'nın defanstaki partneri olması bekleniyor. Avrupa Ligi kadrosuna kaydedilmeyen Nelsson, hazır olması halinde Spor Toto Süper Lig maçında forma giyebilecek.

MARCAO KEREM AKTÜRKOĞLU ARASINDA NE OLMUŞTU?

Giresunspor, Galatasaray mücadelesinin 61. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile tartışan Marcao, Kerem Aktürkoğlu'nun kendisine 'sus' işareti yapmasının ardından üzerine yürüdü ve önce kafasıyla, ardından 2 kez yumruğuyla müdahalede bulundu. Olay Galatasaraylı futbolcuların araya girmesiyle yatıştırılmaya çalışıldı. Bu hareketi sonrası "VAR"dan olayı izleyen hakem tarafından kırmızı kart gören Marcao ve takımını 10 kişi bıraktı. Marcao'nun daha önce o zaman Ümit Milli Takım forması giyen Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edilmişti. Halil Dervişoğlu devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olmuştu.