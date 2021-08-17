Marcao ceza alacak mı, kaç maç ceza alır? Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao kaç maç ceza alacak, resmi açıklama geldi mi?

Son dakika haberine göre dün oynanan Giresunspor-Galatasaray Süper Lig maçında Marcao kendisine sus işareti yaptığı gerekçesiyle Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı. Akabinde Marcao kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Bunun ardından futbol severler Marcao kaç maç ceza alacak? Marcao ceza alır mı? Marcao kaç hafta sahalarda yok? Marcao kaç maç oynayamacak, kaç maç yok? gibi soruların cevaplarını merak etti. Detaylar haberimizde...

Süper Lig'in açılış haftasının son maçında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'la karşılaştı. Mücadeleye Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan kavga damgasını vurdu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Kerem'e önce kafa sonra yumruk atan Marcao kırmızı kartla oyun alanının dışına alındı. Peki, Marcao kaç maç ceza alır? Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao kaç maç ceza alacak, resmi açıklama geldi mi?

MARCAO VE KEREM AKTÜRKOĞLU ARASINDA NE OLDU?

Galatasaray-Giresunspor maçında futbol sahalarında ender görünen bir an yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ve Marcao saha içinde birbirine girdi.

Galatasaray'da Marcao kendisine sus işareti yaptığı gerekçesiyle Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı. Brezilyalı futbolcu, genç yıldıza önce kafa atarken daha sonra yumruk attı. Yaşananların ardından VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, Marcao'yu kırmızı kartla oyundan attı. Olayların ardından oldukça duygusal ve sinirli olduğu gözlenen Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim tarafından oyundan alındı.

Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

MARCAO KAÇ MAÇ CEZA ALIR?

Marcao doğrudan kırmızı kart gördüğü için normal şartlar altında 1-3 maç arası oynamama cezası alabilir.

Fakat burada doğrudan saldırı olduğu için TFF'nin yönetmeliğine göre Marcao5 ila 10 müsabakadan men cezası alacaktır.

TFF yönetmelik şöyle:

MADDE 44 – SALDIRI

(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 20.000.- TL'den 70.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL'den 30.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 8.500.-TL'den 15.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 65.000.-TL'den 275.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 35.000.- TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.000.-TL'den 50.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL'den 35.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası, verilir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ek olarak konu hakkında kesin karar ise PFDK'nın yapacağı açıklama sonrası verilecek.