Maradona hakkında korkunç iddia: Dövülüp merdivenden aşağı atıldı
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Maradona hakkında korkunç iddia: Dövülüp merdivenden aşağı atıldı

04.12.2020 16:58 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:07

Diego Armando Maradona'nın ölümü sonrası efsane futbolcuyla ilgili ses getirecek iddialar devam ediyor. Son olarak, Maradona'nın eski sevgilisi Rocio Oliva tarafından dövülüp merdivenden aşağı atıldığı iddia edildi.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın ölümü sonrası ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı.

Diego Armando Maradona'nın ölümü sonrası ailesi birbirine girdi. İlk olarak Maradona'nın eski sevgilisi Rocio Oliva, efsane ismin cenaze törenine eski karısı tarafından alınmamıştı.

Maradona'nın ablası Ana ise Arjantin basınına yaptığı açıklamalarla yeni bir gündem yarattı. Ana, efsane ismin ölmeden önce kızları Dalma ve Giannina tarafından terk edildiğini iddia etti.

"BABAMA OLAN SAYGIMDAN CEVAP VERMEYECEĞİM"

Maradona'nın ablası, "Kızlara onu en son ne zaman gördüklerini sorun. Gazeteci Yanina Latorre, Maradona'yla ilgilendiğim için 4 milyon peso aldığı aldığımı iddia ediyor. O, kardeşimin kızları tarafından tutulmuş biri" ifadelerini kullandı.

Maradona'nın kızı Dalma ise teyzesinin iddiasını yalanlayarak "Ne söylediğini gördüm ama babama olan saygımdan ona cevap vermeyeceğim. Teyzemle konuşmaya çalıştım ama telefonlarıma cevap vermedi" şeklinde konuştu.

Maradona hakkında korkunç iddia: Dövülüp merdivenden aşağı atıldı

"ESKİ SEVGİLİSİ MARADONA'YI DÖVDÜ"

Bu arada Yanina Latorre'nin iddiaları Maradona'nın ablasıyla da sınırlı kalmadı. Arjantinli gazeteci, Maradona'nın eski sevgilisi Rocio Oliva'nın efsane futbolcuyu dövdüğünü öne sürdü.

Latorre yazısında "Rocío ona doping yaptırdı. Sürekli ona içki verip şişesiyle onu dövdü. Geçen yıl onu merdivenlerden aşağı attı ve omzunu çıkardı" ifadelerini kullandı.

Maradona hakkında korkunç iddia: Dövülüp merdivenden aşağı atıldı

ROCIO OLIVA DA KONUŞTU

Ortalığı ayağa kaldıran bu iddia sonrası açıklama yapan Rocio Oliva ise kendisini savundu. Oliva, "Yanina başından beri yalan söylüyor. Bunu nereden uydurduğunu bilmiyorum. O oturduğu yerde konuşan ve bir şeyler uydurmak zorunda olan biri. Zamanı geldiğinde konuşacağım.

Diego'nun bir oyuncu olarak olduğundan daha iyi bir insan olduğunu göstermek istiyorum. İnsanların onun ne kadar büyük ve sevgi dolu bir kalbi olduğunu bilmesini istiyorum. Kendim ve Diego için güçlü olmalıyım" şeklinde konuştu.

(Kaynak: Hürriyet)

Maradona hakkında korkunç iddia: Dövülüp merdivenden aşağı atıldı
Haber Yorumları (2)
AYLİN: Eğerki öyleyse araştırıp çıkarsınlar meydana
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CO HART: Yeter be onca sorun var bide saçma adam çıktı başımıza
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500
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