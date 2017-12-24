Manyas'ta Taşıt Kanala Devrildi: 1 Yaralı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, minivan türü aracın atık su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, minivan türü aracın atık su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Taner Köse (27) yönetimindeki 10 ADG 96 plakalı minivan, Manyas-Bandırma karayolunun 1. kilometresinde kontrolden çıkarak atık su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Köse, 112 Acil Sağlık ekibince Manyas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Köse'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.