Manuel Charr: "Mike Tyson'ı, Türkiye'ye getirmek istiyoruz" Uzun süredir rakip arayan WBA Dünya Şampiyonu Mahmout 'Manuel' Charr, Mike Tyson'la görüşmelere başladıklarını belirtti.

Uzun süredir rakip arayan WBA Dünya Şampiyonu Mahmout 'Manuel' Charr, Mike Tyson'la görüşmelere başladıklarını belirtti. Türkiye aşığı olan ve her maç öncesinde Türkiye'ye gelerek hazırlık yapan Charr, "Bu maçı Türkiye'de oynamayı çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Efsane boksör Mike Tyson'ın ringlere geri döneceğini açıklamasının ardından bir süredir rakip arayan ve her maç öncesinde Türkiye'de yaptığı hazırlıklarla bilinen WBA Dünya Şampiyonu, Müslüman boksör Mahmoud 'Manuel' Charr, Tyson'la görüşmelere başladı. Bu maçı Türkiye'de oynamak istediklerini söyleyen Charr, "Türkiye'de şirketleri olan menajerim Christian Jager da Türkiye'yi çok seviyor. Diamond Boy Promotion ve Global Sports Management'in menajeri Christian Jger ve Bernd Trendelkamp bu karşılaşmayı onaylayarak, Amerika'daki avukatları Pat English aracılığıyla (Dünya Boks Birliği) WBA'ya ilettiler" ifadelerini kullandı.

Jager: "Teklifimizi ilettik"

Christian Jager, Charr için rakip arayışı içinde olduklarını ifade ederek, "2017 yılında kazandığımız WBA Dünya Şampiyonluğu kemerini çeşitli aksilikler nedeniyle bir türlü savunamadık. Dünya Doping Kurulu'nun hatalı test kararı ve ardından korona virüs krizi, yaptığımız tüm planları alt üst etti. Bu durum bize çok zaman kaybettirdi ancak şimdi her şeye hazırız. Boksun duayeni Mike Tyson'a teklifimizi ilettik. Tyson'un formunun çok iyi olduğu gözleniyor. Yeniden dünyaya güzel bir boks ziyafeti çektirmek için bizi çok heyecanlandırıyor" açıklamasını yaptı.

Trendelkamp: "Maça hazırız"

Mahmoud 'Manuel' Charr'ın promotörü Bernd Trendelkamp da uyuyan devin uyandığını belirterek, "Tyson'un yayınladığı son videolarda içindeki savaşçı ruhun yeniden uyandığını ve tekrar ringlere dönmek istediğini açıklaması bizi çok heyecanlandırdı. Böyle bir efsaneye karşı ringe çıkmak isteriz. Sanırım önce 4 rauntluk bir yardım maçı yapacak. Ardından bizim WBA 12 rauntluk dünya şampiyonluk maçı için ringe çıkabilir. Şu an Charr'ın elinde olan WBA dünya şampiyonluk kemerini daha önce 11 kez Mike Tyson ve 13 kez Muhammed Ali kazanmıştı" diye konuştu.

Vedat Alyaz: "Tyson 53 yaşında"

Diamond Boy Promotion ve Global Sports Management'in Basın Danışmanı Vedat Alyaz, Tyson'un 15 yıldır ringe çıkmadığını belirterek, "2003 yılında iflas ettiğini açıklayan Mike Tyson, o güne kadar 300 milyon dolar kazanmıştı. En son 11 haziran 2005'te İrlandalı Kevin McBride'a karşı ringe çıkı ve kondisyonu düşük olduğu için kendisinden 15 cm uzun olan genç rakibi karşısındaki raunt arasında maça devam edemeyeceğini açıkladı. Bu karşılaşmadan beş buçuk milyon dolar kazanan Tyson'u 20 bin kişi izlemişti. Fırsat buldukça Türkiye'ye gelen 35 yaşındaki Müslüman boksör Mahmoud Charr bu maça çıkmayı çok istiyor. Kendisi Türkiye aşığı ve daha önce iki kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA