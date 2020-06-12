Mantar sineği biyolojik mücadele ile kontrol altında Türkiye'de üretimin yüzde 53'ünü tek başına karşılayan Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yetiştirilen mantarlar, sineklerle biyolojik mücadele ile kontrol altına alındı.

Türkiye'de üretimin yüzde 53'ünü tek başına karşılayan Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yetiştirilen mantarlar, sineklerle biyolojik mücadele ile kontrol altına alındı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca Antalya tarımında önemli bir yer tutan kültür mantarı yetiştiriciliğinde yaptıkları eğitim ve yayım çalışmaları ile mantarda büyük ekonomik zarara yol açan örümcek ağı hastalığı ve mantar sineği ile mücadele biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanılarak mantar üretimi yapıldığını belirtti. Mantarın besleyici ve koruyucu özellikleri dolayısıyla sofralarda daha fazla yer alması gerektiğini ve güvenle tüketilebileceğini kaydeden Karaca, "Korkuteli ilçemizde kültür mantarı 1990'lı yılların başından itibaren ticari olarak yetiştirilmeye başlanmış olup sektör haline gelmenin ilk adımları bu yıllarda atıldı. Günümüzde ilçemiz yıllık 26 bin ton mantar üretim kapasitesiyle yaklaşık 2 bin 600 depoda yaklaşık bin 200 üretici ile yetiştiriciliğe devam etmektedir. Üreticilerimizin 122' si 2019 verilerine göre ÇKS' ye kayıtlı bulunmaktadır. Yıllık üretim kapasitesiyle ülkemiz üretiminin yüzde 53' ünü tek başına karşılayan ilçemizde toplam kültür mantarı üretiminin yaklaşık yüzde 95'i şapkalı kültür mantarı (Agaricus bisporus), yaklaşık yüzde 5'i ise istiridye mantarı (Pleurotus ostreatus) olarak bölünmüştür. Korkuteli ilçemizde yıllık 95 bin ton kompost üretimiyle 4 adet kompost üretim tesisi bulunmaktadır. Üretimin başlıca İstanbul, Ankara, İzmir, Konya gibi büyük şehirlere satışını yapan 21 adet pazarlama firması bulunmaktadır" dedi.

Biyolojik mücadele

Kültür mantarı yetiştiriciliğinin başlıca sorunları hastalık ve zararlılardan dolayı yaşanan verim kayıpları olduğunu söyleyen Karaca, "Hastalık olarak Yeşil Küf, zararlı olarak ise Mantar Sinekleri ile mücadele etmekteyiz. Mantarın fizyolojik yapısı itibari ile pestisitleri kolay tolere edemediğinden dolayı ruhsat alabilen etken madde çok az olup sonuçta pestisit kullanımı çok sınırlı olmaktadır. Bu yüzden mantar depolarında oluşacak ve oluşan hastalık ve zararlılarla mücadele etme konusunda kültürel önlemler temelde sağlanmak suretiyle biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerini tavsiye ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Karaca, Örümcek ağı hastalığı için Pseudomonas fluorescens baktesirini örtü toprağı serildikten sonra sulama suyuyla birlikte Bacillus subtilis Y bakterisi örtü toprağına sulama suyuyla birlikte uygun dozda kullanıldığını Mantar sinekleri için Beauveria bassiana strain Bb-1 bakterisini örtü toprağına sulama suyuyla birlikte belirtilen dozda kullanıldığını, mantar sineği için entomopatojenik nematod olan Steinernema feltiae aynı şekilde örtü toprağına sulama suyuyla birlikte uygun dozda kullanıldığını da sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA