Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'i daha da kızdıracak Ankapark çıkışı: Yanılmışım 801 milyon dolarmış

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında Melih Gökçek döneminde yapılan AnkaPark hakkında konuştu. Yavaş, "AnkaPark'ın maliyetinin 750 milyon dolar olduğunu söylemiştim, 801 milyon dolarmış" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek programına konuk oldu. Yavaş, programda Ankara'nın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edilen ve daha sonra atıl duruma düşen Ankapark hakkında konuştu.

"TEDBİR KARARININ SÜRESİ BİTTİ"

Ankapark'ın maliyetinin daha önce750 milyon dolar olduğunu söyleyen Yavaş, bu konuda yanıldıklarını ve maliyetin 801 milyon dolar olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Ankapark'ın tedbir kararının süresi bitti. Kapandığında pandemi yoktu. Süre bittiği zaman ihtarı çektik. Burayı bıraktırdık. Orası çürüyor. Gittim tespit yaptırdım. Dışarda 111 milyon lira zararı var. Tahliye etmek istedik ama şahıs dava açtı. 6 katrilyonluk mal var orada.

"BELEDİYE İŞÇİLERİ DIŞARI BEKLİYOR HIRSIZ YAKALAMAK İÇİN"

Dosyada 111 milyon lira gerçekleşmiş bir zarar var. En az 30 tane kablo hırsızlığını mahkemeye verdik. Belediye işçileri dışarda bekliyor hırsızları yakalamak için. Bize teslim edilmiyor. Mahkemesi 13 Eylülde. Bugün Beyefendi tweet atmış Mansur Yavaş batırdı diye."

"MAALİYETİ 801 MİLYON DOLARMIŞ"

AnkaPark'ın maliyeti 750 milyon dolar demiştim hata yapmışım 801 milyon dolar oraya gömülmüş. Melih Gökçek daha önce sürekli değişik fiyatlar vermiş. Bu para Ankaralıların parası. Çin'deki bütün fabrikalar devletin. Parasını yatırınca her belgeyi veriyorlar. O tarihte alınan oyuncakların dinozorların fiyatını öğrenebilirsiniz.