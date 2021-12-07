Mansur Yavaş'tan dayanışma çağrısı: "İyilikte bir damla olalım" - Haberler
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Mansur Yavaş'tan dayanışma çağrısı: "İyilikte bir damla olalım"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mansur Yavaş'tan dayanışma çağrısı:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi süreci ve ekonomik kriz nedeniyle su faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için destek çağrısında bulundu.

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi süreci ve ekonomik kriz nedeniyle su faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için destek çağrısında bulundu. Sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak yeni bir toplumsal dayanışma hareketi başlatan Yavaş, "Gelin, su kullanımının arttığı pandemi sürecinde yine iyilikte bir damla olalım. Dayanışmaya el verelim. Sosyal yardım alan ailelerimizin su faturasını ödemek için: https://suver.aski.gov.tr" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı dayanışma çağrıları ile pandemi süreci sonrası oluşan ekonomik kriz ortamında zorluk yaşayan Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor.

Daha önce yaptığı toplumsal dayanışma çağrılarına bir yenisi daha ekleyen Yavaş, tüm Türkiye'ye yayılan iyilik hareketinin de öncüsü oldu. Yavaş şimdi de su faturalarını ödemekte zorlanan sosyal yardım alan vatandaşlar için bir dayanışma çağrısı yaptı.

Yavaş: "İyilik hastalıklardan daha bulaşıcıdır"

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla iyilik hareketini başlatan Yavaş hayırsever vatandaşlara seslenerek, "Ekonomik krizin faturasını ödeyen vatandaşlarımız kendi faturalarını ödeyemez hale geldi. Gelin, su kullanımının arttığı pandemi sürecinde yine iyilikte bir damla olalım. Dayanışmaya el verelim. Sosyal yardım alan ailelerimizin su faturasını ödemek için: https://suver.aski.gov.tr/" adresine girerek fatura ödemesi yapabileceklerini söyledi.

"İyilik hastalıklardan daha bulaşıcıdır" ve "Birlikte Başaracağız" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında "https://suver.aski.gov.tr/" adresi üzerinden sosyal yardım alan ailelerin fatura borçlarının yer aldığı liste de paylaşıldı. - ANKARA

Mansur Yavaş'tan dayanışma çağrısı: İyilikte bir damla olalım

Mansur Yavaş'tan dayanışma çağrısı: İyilikte bir damla olalım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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