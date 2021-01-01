Manisa, hindi ve piliçte yaklaşık 30 milyon besi kapasitesine ulaştı
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Manisa, hindi ve piliçte yaklaşık 30 milyon besi kapasitesine ulaştı

01.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:27
Manisa, hindi ve piliçte yaklaşık 30 milyon besi kapasitesine ulaştı

Türkiye'nin önde gelen kümes hayvancılığı merkezlerinden Manisa'da piliç ve hindide üretim kapasitesi son dönemde devreye alınan yatırımlarla 30 milyon adede yaklaştı.

Türkiye'nin önde gelen kümes hayvancılığı merkezlerinden Manisa'da piliç ve hindide üretim kapasitesi son dönemde devreye alınan yatırımlarla 30 milyon adede yaklaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre kentte 82 işletmeye ait 181 kümeste yıllık 1 milyonu aşkın hindi, 634 işletmedeki 1411 kümeste ise yaklaşık 29 milyon adet piliç yetiştiriliyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hindi yetiştiriciliğinin desteklendiği ilde 80 bin kapasiteli 11 proje için de yapım süreci devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, Manisa'nın geniş tarımsal kapasiteye ve kümes hayvancılığı kültürüne sahip olması, bununla birlikte işleme tesislerine yakınlığıyla kanatlı eti sektörü için bir merkez konumuna geldiğini söyledi.

Bakanlığın sağladığı desteklerle son yıllarda bu alanda önemli bir atılımın yaşandığına işaret eden Öztürk, "Manisa, etlik broiler piliçte 28 milyonun üzerinde kanatlı varlığıyla Türkiye birincisi konumunda. 82 hindi işletmesinin toplam 181 kümesinde de 1 milyon 30 bin adet hindi varlığımızla yine Türkiye'de lideriz. Ülkemizdeki hindi varlığının yüzde 25'i ilimizde bulunmakta. Biz kanatlı eti üretiminde Türkiye'yi besliyoruz, kanatlı etinin ülkedeki başkentiyiz." dedi.

Hindi yetiştiriciliği ihracatı artırıyor

Kentte kanatlı besiciliği yatırımları için bakanlığın uyguladığı destek programlarının devam ettiğini, 14. etap çağrı döneminde hindi kümeslerine yüzde 50 hibe sağlandığını dile getiren Öztürk, büyük kesimhanelere ve önde gelen tüketim pazarlarına yakın olan kentte sektörün gelişimini sürdüreceğini ifade etti.

Öztürk, özellikle hindi çiftliği yatırımlarının artmasının Türkiye'nin bu alandaki ihracatına olumlu yansıdığına işaret ederek, 10 yıl önce 2 bin ton seviyesinde olan hindi eti ihracatının 2019'da 17 bin ton seviyesine yükseldiğini bildirdi.

Kümes hayvancılığıyla uğraşan Coşkun Türkseven de bir fabrikadan emekli olduktan sonra TKDK hibesiyle kanatlı eti sektörüne girdiğini belirterek, "Devletin verdiği destek ve hibe kararımızda etkili oldu. Aldığımız hibeyle kümesimizi yaptıktan sonra büyüdük ve geliştik. Daha sonra kendi öz kaynaklarımızla kümes sayımızı artırdık, 2 kümes daha yaptık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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