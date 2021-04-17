Manisa Güreş Eğitim Merkezi Antalya'da Türkiye Şampiyonu oldu
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Manisa Güreş Eğitim Merkezi Antalya'da Türkiye Şampiyonu oldu

Manisa Güreş Eğitim Merkezi Antalya'da Türkiye Şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Güreş Federasyonu'nun Nisan ayı faaliyet programında yer alan Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Milli Takım Seçmeleri, 13-15 Nisan tarihleri arasında Antalya'da yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun Nisan ayı faaliyet programında yer alan Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Milli Takım Seçmeleri, 13-15 Nisan tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Seçmelerde mücadele eden Manisa Güreş Eğitim Merkezi Güreş Takımı, 115 puanla Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Müsabakalara 16 sporcuyla katılan Manisa Güreş Eğitim Merkezi'nden 48 kg'da Servet Angi 1., 45 kg'da Sercan Keskin 1., 55 kg'da Abdullah Akar 1., 45 kg'da Denizhan Ogun 2., 65 kg'da Ahmet Yılmaz 2., 60 kg'da Yılmaz Can Aycan 3., 45 kg'da Emir Yılmaz 5. olarak milli takım kampına seçildiler. Milli takıma seçilip ilk ikiye giren sporcular, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir yıl önce Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Güreş Eğitim Merkezi'nde yetişen güreşçiler, kısa sürede önemli başarıya imza attılar. 27 sporcunun kaldığı Güreş Eğitim Merkezi'nde sporcular, kısa sürede elde ettikleri madalyalarla gelecek için umut verdiler. Dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini kutlayan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Güreş Eğitim Merkezi'nde eğitim gören güreşçilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Sporcularımızı bakanlığımız himayesinde uzman eğitmenler gözetiminde eğitiyoruz. Uyku düzenlerinden, eğitimlerine, sosyal yaşantılarından beslenmelerine kadar her şeyleri ile ilgilenip onları olimpiyatlara hazırlıyoruz. Bir yıl gibi kısa bir sürede bu çalışmaların karşılığını almaktan dolayı mutluyuz. Olimpiyatlara katılma hakkını elde ederek gurur kaynağımız olan Kerem Kamal kardeşimiz, çocuklarımıza iyi bir rol model oldu. Kerem gibi yetenekleri Türk sporuna armağan etmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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