Manisa Futbol Kulübü - Şanlıurfaspor: 7-0

02.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:32

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Barkın Güdü (xx), Ufuk Uğurlu (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xx) - Mehmet Yılmaz (xxx), Erman (xx), Salih Zafer (xxx), Erhan (xx), Emir (xx), Umut (xxx), Onur (xx), Sertaç (xxx) (Dk. 64 Sinan xx), Dilaver (xxx) (Dk. 64 Zahit xx), Serdar (xxxx) (Dk. 74 Oğuz xx)ŞANLIURFASPOR: Alperen (x) (Dk. 82 İbrahim Özdemir) - Adnan (xx), Mehmet Halil (x), Murat (xx), Eyyüp (x), Ali Eren (x), Talha (x), Mücahit (x), Mehmet Sinan (x) (Dk. 39 Ferit x), İbrahim Canlıka (xx), Gündoğdu (x) (Dk. 62 Ali İrtürk x)GOLLER: Dk. 6, Dk. 32 ve Dk. 36 Serdar, Dk. 45 Sertaç, Dk. 58 (P) ve Dk. 61 Dilaver, Dk. 85 (P) Sinan ( Manisa FK)

SARI KARTLAR: Mehmet Yılmaz, Serdar (Manisa FK) - Gündoğdu, İbrahim, Ali İrtürk, Alperen, Mehmet Halil, Muhammed (Şanlıurfaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 21'inci hafta mücadelesinde şampiyonluk kovalayan Manisa Futbol Kulübü evinde ligin dibine demir atan Şanlıurfaspor'u 7-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Siyah-beyazlı takımın gollerini Serdar (3), Sertaç, Dilaver (2) ve Sinan kaydetti. İsmail Ertekin'le yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına giren Manisa temsilcisi bu sonuçla 50 puana ulaşarak 2'nci sıradaki yerini korudu. Son sıradaki Şanlıurfaspor ise -14 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

- Manisa