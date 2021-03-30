Manisa FK'ya coşkulu uğurlama
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Manisa FK'ya coşkulu uğurlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisa FK'ya coşkulu uğurlama

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup lider durumda bulunan Manisa FK en yakın rakibi olan Hekimoğlu Trabzon karşılaşması için Trabzon'a hareket etti.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup lider durumda bulunan Manisa FK en yakın rakibi olan Hekimoğlu Trabzon karşılaşması için Trabzon'a hareket etti. Takımı coşkuyla uğurlayan taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla takıma destek verdi.

Manisa Futbol Kulübü, 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Hekimoğlu Trabzon maçı için Trabzon'a hareket etti. Manisa FK taraftarları, takımı meşaleler ve tezahüratlarla uğurladı.

Manisa FK, en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un üstünde 17 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyor.

Taraftarlar, Halil Onultmak Tesisleri önünde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak takımı Trabzon'a uğurladı. Takım Kaptanı Nizamettin Çalışkan'a çiçek takdim eden taraftarlar, mücadelede oyunculara başarılar diledi. Taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla takıma destek oldu.

Manisa FK ligde oynadığı 30 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Manisa temsilcisi ayrıca deplasmandaki bütün maçlarını kazanarak dikkat çekti. Manisa FK aldığı 6 beraberliği de kendi evinde oynadığı maçlarda elde etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan karşılaşmayı Manisa FK 6-1 gibi farklı bir skorla kazanmıştı. - MANİSA

Manisa FK'ya coşkulu uğurlama
Manisa FK'ya coşkulu uğurlama
Manisa FK'ya coşkulu uğurlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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