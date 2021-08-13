Manisa FK tarihi sınavda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa FK tarihi sınavda

Manisa FK tarihi sınavda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig'de geçen sezon namağlup şampiyon olarak tarihe geçen Manisa Futbol Kulübü, TFF 1'inci Lig'deki ilk sınavına yarın çıkacak.

TFF 2'nci Lig'de geçen sezon namağlup şampiyon olarak tarihe geçen Manisa Futbol Kulübü, TFF 1'inci Lig'deki ilk sınavına yarın çıkacak. Siyah-beyazlı ekip sezon öncesi yenilenen kadrosuyla yarın İstanbulspor'a ilk hafta maçında konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak 90 dakikayı Kadir Sağlam yönetecek. 

Tarihinde ilk kez mücadele edeceği 1'inci Lig'de bekleme yapmadan Süper Lig'e yükselme hedefiyle iddialı bir kadro kuran Manisa ekibi, transfer döneminde Dever Orgill, Andre Sousa, Leon Sever, Nino Kouter, Guevin Tormin, Sadi Karaduman, Selim Ilgaz, Özgür Çek, Veli Çetin, Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Birkan Tetik, Bedirhan Altunbaş gibi isimleri renklerine bağladı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

UEFA Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Villarreal'e penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Chelsea, şampiyon oldu.
UEFA Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Villarreal'e penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Chelsea, şampiyon oldu.
Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nu 'Görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti
Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nu "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti
Fenerbahçe'nin yeni logo talebini TFF kabul etti! Artık yıldızlar olmayacak
Fenerbahçe'nin yeni logo talebini TFF kabul etti! Artık yıldızlar olmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Demir Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Onur Akay Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Muslera Mete Gazoz Hakan Reçber Rıza Kayaalp Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa FK tarihi sınavda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 11:12:38. #1.14#

title