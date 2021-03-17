Manisa FK Kahramanmaraş'ta 3 puan peşinde
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Manisa FK Kahramanmaraş'ta 3 puan peşinde

17.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:03
Manisa FK Kahramanmaraş'ta 3 puan peşinde

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup lideri Manisa Futbol Kulübü, ligin 29. haftasında yarın deplasmanda Kahramanmaraşspor'a konuk olacak.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup lideri Manisa Futbol Kulübü, ligin 29. haftasında yarın deplasmanda Kahramanmaraşspor'a konuk olacak. Manisa FK, mücadeleyi kazanarak Manisa'ya 3 puanla dönmek istiyor.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Kahramanmaraşspor'a konuk olacak. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak. Ligde 71 puanla liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Kahramanmaraşspor engelini de aşarak mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor.

İlk karşılaşmayı 3-1 kazandı

Manisa Futbol Kulübü ile Kahramanmaraşspor arasında ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan karşılaşmayı Manisa FK 3-1'lik skorla kazanmıştı. Manisa Futbol Kulübüne galibiyeti getiren goller Mert Ilıman (kendi kalesine), Sertaç Çam ve Nizamettin Çalışkan'dan gelmişti.

18 Mart Perşembe Günü (Yarın) saat 14.00'te 12 Şubat Stadı'nda oynanacak mücadelenin orta hakemi Özer Özden olurken, Özden'in yardımcılıklarını Aykut Küçük ve Hakan Erkan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Celal Bayraklı. - MANİSA

Manisa FK Kahramanmaraş'ta 3 puan peşinde
Manisa FK Kahramanmaraş'ta 3 puan peşinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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