Manisa Egeliler 'Ata'sını Unutmadı

Egeliler 'Ata'sını unutmadı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'nci yılında Ege Bölgesi'ndeki illerde törenlerle anıldı. Ege'de hayat 2 dakikalığına dururken, bayraklar yarıya indi.

Ege Bölgesi'ndeki illerde, genç, yaşlı herkes, ölümünün 80'inci yıl dönümünde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve saygıyla andı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Siren sesini duyan vatandaşlar, sokaklarda, caddelerde, meydanlarda, trafikte durdurup indikleri araçlarının başında 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

AYDIN

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 80'nci yıldönümünde Aydın'da saygıyla anıldı. Aydın Valiliği önündeki törende; Vali Yavuz Selim Köşger ve Aydın Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu Ardından İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'te ise kentte 2 dakikalığına hayat durdu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte Aydınlılar, Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Göndere çekilen bayrak, daha sonra yarıya indirildi. Anma etkinliği daha sonra, Hidayet Sayın Salonu'nda çeşitli etkinliklerle sürdü. Törene AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, siyasi partilerin temsilcileri ve daire amirleri de katıldı.

DENİZLİ

Denizlililer, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Valilik önünde bir araya geldi. Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, daire müdürleri, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri törene katıldı. Vali Karahan, Başkan Zolan ve Albay Öztürk, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saat 09.05'i gösterdiğinde törendeki herkes, Atatürk'ü anmak için 2 dakika boyunca saygı duruşuna geçti. Göndere çekilen bayrak, daha sonra yarıya kadar indirildi. Atatürk'ü anma törenlerine katılımın fazla olduğu görüldü.

MANİSA

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'nci yılında Manisa'da, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle anıldı. Vali Vekili Ünal Çakıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de anıta çelenk bıraktı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar ve protokol üyeleri, Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu, göndere çekilen bayrak yarıya indirildi. Bu sırada trafikteki araçlar da bulundukları yerde durdu. Vatandaşlar araçlarının kornalarını çalarak, saygı duruşuna eşlik etti. Vali Vekili Çakıcı ve Başkan Ergün'ün dışında törene, Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa İl Emniyet Müdür Vekili Altan Alkan, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'te İzmir'i Manisa'ya bağlayan 4 kilometrelik Sabuncubeli Tünelleri'nden geçen sürücüler de araçlarını durdurdu. Aracını yol kenarına çekip inen sürücüler, saygı duruşundan bulundu.

MUĞLA

Muğla'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Esengül Civelek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ün çelenk koymasıyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu, göndere çekilen bayrak yarıya indirildi. Anma törenine; AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Vali Vekili Fethi Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Bilal Saydam, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Baro Başkanı Cumhur Uzun, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Eryılmaz ile Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş katıldı.

UŞAK

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 80'nci yılında anmak için Uşak'taki 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda tören düzenlendi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Göndere çekilen bayrak, daha sonra yarıya indirildi. Uşaklılar, Atası için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de törene katıldı.

MUĞLA