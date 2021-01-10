Manisa'da üzüm bağlarında erken uyanma tehlikesi
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Manisa'da üzüm bağlarında erken uyanma tehlikesi

10.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:43
Manisa'da üzüm bağlarında erken uyanma tehlikesi

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin büyük bölümünün karşılandığı Manisa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı yaklaşık 1 milyon dekar bağ, erken uyanma riski ile karşı karşıya kaldı.

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin büyük bölümünün karşılandığı Manisa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı yaklaşık 1 milyon dekar bağ, erken uyanma riski ile karşı karşıya kaldı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Manisa'da, normal dönemlerde mart ayında uyanmaya başlayan bağlar, bu yıl erken uyanma tehlikesi yaşıyor.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, AA muhabirine, ocak ayının başlarında olunmasına rağmen bağların uyanmaya başladığını ve bu uyanmalar büyük bir risk olduğunu söyledi.

Toprak sıcaklığının 10 santigrat derecenin üzerinde devam ettiğini aktaran Akay, şunları kaydetti:

"Manisa'da bağlarımız normal zamanlarda mart ayı sonunda başlar, nisan ayı ilk haftalarında uyanmalar devam ederdi. Fakat bağcılıkta toprak sıcaklığı 10 santigrat derecenin üzerinde devam ettiği sürece kök faaliyetleri başlıyor. Bu yıl da havaların sıcak gitmesinden dolayı bağlarda uyanma faaliyetleri görülmeye başlandı. Bağlarımız döneminden önce uyandıkları zaman, hava sıcaklığının sıfırın altında düşmesi durumunda primer gözlerin zarar görmesine neden oluyor. "

Çiftçilere geç budama yapmalarını öneren Ünal, tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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