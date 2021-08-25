Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin iki tıra çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin iki tıra çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde, Çetin Acuroğlu yönetimindeki 35 PCK 37 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Osman Ökkeş Kolukısa idaresindeki 33 E 4681 plakalı tıra, ardından İlyas Yalçınkaya'nın kullandığı 06 BN 3093 plakalı tıra çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Çetin Acuroğlu, aynı araçta bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen 1 yolcu ağır yaralandı.

Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İzmir-Uşak kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Mesut Akusta Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Ebrar Karakurt Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 21:50:30. #1.16#

title