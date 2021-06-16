Manisa'da organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşıları yapılıyor
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Manisa'da organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşıları yapılıyor

Manisa'da organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşıları yapılıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Ekonomi

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde (MOSB) 225 firmada çalışan 58 bin 500 personelin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanması için aşılama istasyonları kuruldu.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde (MOSB) 225 firmada çalışan 58 bin 500 personelin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanması için aşılama istasyonları kuruldu.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Sağlık Merkezi'nde oluşturulan aşılama istasyonlarına gelen işçilerden randevusu bulunanlar hemen, randevusu olmayanlar ise randevuları oluşturularak aşılanıyor.

Altışarlı gruplar halinde aşılanan çalışanlar, yan etki olasılığına karşı bir süre bekledikten sonra mesailerine dönüyor.

Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü Süleyman Souksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşılama sürecine organize sanayi bölgelerinde de hız verdiklerini ifade etti.

Sağlık Bakanlığının aşılamada belirlediği hedef kitlelere yönelik hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Souksu, süreci hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlamak istediklerini dile getirdi.

Souksu, "Amacımız burada çalışan 50 binin üzerindeki çalışanı, sahadaki zamanlarını ve ekonomik değerlerini kaybetmeden bir an önce aşı vasıtasıyla güvence altına alabilmek. Bugün itibarıyla 4 ekiple başladık ama bunu daha da arttırmayı, ilerleyen süreçte fabrika bazında yerinde aşılama yapmayı da hedefliyoruz." dedi.

Öğleye kadar 400 randevu açıldığını vurgulayan Souksu, çalışmada ilk gün hedeflerine ulaşıldığını kaydetti.

Aşılanan işçilerden Sercan Yılmaz, uygulamanın çalışanlar açısından rahatlık ve güven getirdiğini söyledi.

Çoğu çalışanın işten sonra aşılanmak için zaman bulamadığını aktaran Yılmaz, "Burada yapılması bizim için güzel bir imkan oldu. Böylelikle herkes aşısını oldu." diye konuştu.

Kazım Mert Süreci de daha önce 30 Haziran için randevu aldığını ancak bu olanak sayesinde hızlıca aşı güvencesine kavuştuğunu belirtti.

Manisa'da organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşıları yapılıyor
Manisa'da organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşıları yapılıyor
Manisa'da organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşıları yapılıyor
Manisa'da organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşıları yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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