Manisa'da jandarmadan traktör sürücülerine eğitim
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Manisa'da jandarmadan traktör sürücülerine eğitim

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Manisa'da jandarmadan traktör sürücülerine eğitim

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Sarıgöl İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince, İçişleri Bakanlığının Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında traktör sürücülerine seminer verildi.

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Sarıgöl İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince, İçişleri Bakanlığının Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında traktör sürücülerine seminer verildi.

Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde sürücülere, traktörlere emniyet kabini takılması, seyir esnasında özellikle sarı çakar lambanın kullanılması, traktör römorklarının ışıklandırılması ve reflektör takılması konularında bilgilendirmede bulunuldu.

Sarıgöl Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Uzman Çavuş Halil Polat, sürücüleri gerekli önlemleri almaları ve araçlarının sigorta ile vizeleri yaptırmaları, römorklarına reflektör takmaları konularında uyardı.

Seminerin ardından Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende jandarma ekipleri tarafından 100 traktöre reflektör takıldı.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, yaptığı konuşmada, kazaların aza indirilmesinde reflektör takılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Törene, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hamza Öt, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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