Manisa'da bebek cesedi bulundu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, poşete sarılı halde bebek cesedi bulundu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, poşete sarılı halde bebek cesedi bulundu.
Yiğitler Mahallesi'ndeki boş arsada taşların arasına sıkıştırılmış poşete sarılı bebek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, bebeğin kısa süre önce doğmuş olduğunu belirledi.
Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Polis ekipleri, bebeği bırakanların belirlenmesi için soruşturma başlattı.