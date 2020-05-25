Manisa'da 3 bin kişiye 4 milyon TL ceza
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Manisa'da 3 bin kişiye 4 milyon TL ceza

Manisa'da 3 bin kişiye 4 milyon TL ceza Manisa Valisi Ahmet Deniz'den polis ve jandarmaya bayram ziyareti Ziyarette konulan Manisa Valisi Ahmet Deniz: "Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı ilk günden itibaren yaklaşık 3 bin vatandaşımıza 4 milyon lira civarında bir para cezası uyguladık" "Bu...

25.05.2020 00:43 | Son Güncelleme: 25.05.2020 00:49

Manisa'da 3 bin kişiye 4 milyon TL ceza

Manisa Valisi Ahmet Deniz'den polis ve jandarmaya bayram ziyareti

Ziyarette konulan Manisa Valisi Ahmet Deniz:

"Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı ilk günden itibaren yaklaşık 3 bin vatandaşımıza 4 milyon lira civarında bir para cezası uyguladık"

"Bu para cezalarını biz severek ve isteyerek uygulamıyoruz. Genel olarak kurallara şehrimizde uyuluyor"

MANİSA - Manisa Valisi Ahmet Deniz, Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ekiplerinin görev yaptığı uygulama noktalarını ve 112 Komuta Merkezi'ni ziyaret etti. Uygulama noktasında bir açıklama yapan Vali Deniz, "Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı ilk günden itibaren yaklaşık 3 bin vatandaşımıza 4 milyon lira civarında bir para cezası uyguladık. Bu para cezalarını biz severek ve isteyerek uygulamıyoruz. Genel olarak kurallara şehrimizde uyuluyor" dedi.

Ramazan Bayramının ilk gününü kolluk kuvvetlerini ve 112 komuta merkezini ziyaret ederek geçiren Manisa Valisi Ahmet Deniz'e, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Seyfi Türkkan, Şehzadeler Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Can eşlik etti.

İlk ziyaretini Akhisar-İstanbul yolu üzerinde bulunan uygulama noktasına gerçekleştiren Vali Deniz, burada bayramını kutladığı polis ve jandarma ekiplerine korona virüs tedbirleri kapsamında yaptıkları fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Yunusemre ilçesinde bulunan 112 Komuta Merkezi'ne geçti. Vali Deniz, burada 112 komuta merkezi çalışanlarının bayramını kutlayarak, iyi dilek temennilerinde bulundu. Son olarak Menemen-İzmir yolu üzerindeki jandarma uygulama noktasına geçen Vali Deniz, uygulama noktalarında izinli olarak sokağa çıkan vatandaşlara da şeker ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı ve vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.

"Cezaları severek ve isteyerek uygulamıyoruz"

Jandarma trafik uygulama noktasında açıklamalarda bulunan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bir bayram geçiriyoruz. Geçmişteki güzel bayramların daha güzelini gelecekteki bayramlar da yaşayabilmek için kurallara uyalım. Artık yeni hayatımız kontrollü bir sosyal hayat olmalıdır. Aşı bulununcaya kadar vatandaşlarımıza tedbirli olmasını tavsiye ediyoruz. Manisa'da 12 ilçemizde 72 bulvarda sokağa maskesiz çıkmayı yasakladık. Buradaki amacımız kalabalık yerlerde virüsün bulaşma hızını düşürmektir. Vatandaşlarımız eğer çok zor durumda değilse dışarıya çıkmasın. Eğer dışarıya da çıkanlar olursa bunlar maske takmazsa belirtilen yerlerde, cezalar uyguluyoruz. Şuana kadar 250 vatandaşımıza 172 bin lira maske takmadığı için para cezası uyguladık. Sokağa çıkma yasağı kapsamında ilk günden itibaren yaklaşık 3 bin vatandaşımıza 4 milyon lira civarında bir para cezası uyguladık. Bu para cezalarını biz severek ve isteyerek uygulamıyoruz. Genel olarak kurallara şehrimizde uyuluyor, ben Manisalı hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de rakamlar azaldığı gibi Manisa'da da azaldığını görüyoruz. Ancak bu virüs ortadan kalkmadığı sürece bizim tedbirleri üst düzeyde tutmamız gerekiyor. Şehrimize giriş çıkış kısıtlaması devam ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Manisa'da 3 bin kişiye 4 milyon TL ceza

Kaynak: İHA

Manşet

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