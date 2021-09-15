Manisa'da 153 kök kenevir ele geçirildi - Haberler
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Manisa'da 153 kök kenevir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da 153 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Timi ile yapılan ortak operasyonda 153 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Timi ile yapılan ortak operasyonda 153 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kestanederesi Mahallesi Kocaçukur mevkisinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı istihbaratı üzerine Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Timi harekete geçti. Bölgede inceleme yapan ekipler tarafından boyları 150 santimetre ile 250 santimetre arasında değişen 153 kök kenevir ele geçirildi.

Öte yandan operasyon kapsamında yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapan S.Y. ve M.A. ise gözaltına alındı.

Şüpheli S.Y ve M.A isimli şahıslar ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı. - MANİSA

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