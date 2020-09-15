Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Mandzukic, Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu Forvet hattı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, Hırvat golcü Mario Mandzukic'le görüştü ve transfer için ikna etti. 34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile son detayların giderilmesini bekliyor.

Vedat Muriqi'i İtalyan ekibi Lazio'ya gönderen ve maddi olarak eli rahatlayan Fenerbahçe, golcü takviyesi için harekete geçti. 12 yeni isimle kadrosunu güçlendiren ve genişleten sarı-lacivertlilerde tarihi transferlere imza atan Emre Belözoğlu yönetimindeki transfer komitesi şimdi de dünyaca ünlü golcü Mandzukic ile imza aşamasına geldi.

Emre Belözoğlu'nun yakından tanıdığı Mandzukic'in kendisi ve temsilcisi ile sık sık telefonda görüştüğü ve Hırvat golcüye yeniden Avrupa'nın iyi golcüleri arasına gireceğine inandırdığı belirtilirken, tecrübeli golcü de Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu.

MANDZUKIC DE FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Bonservisi elinde bulunan Mario Mandzukic bir çok teklif içinde en çok Fenerbahçe'nin projesine inanırken, yeniden Avrupa'da olmak istediğini belirtti. Emre Belözoğlu'nun futbolculuk kariyerinden sonra sportif direktörlükte de başarılı olduğunu gören Mandzukic prensipte evet dediği sarı-lacivertliler için son detayların giderilmesini bekliyor.

KATAR'DA ARADIĞINI BULAMADI

Hırvat golcü Mario Mandzukic, 2012 yılında Bayern Münih'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Alman ekibinde 54 lig maçında 33 gol kaydederken, daha sonra İspanya'nın Atletico Madrid ekibine transfer oldu. La Liga'da 28 maçta 12 gol, 5 asistlik performans sergileyen Mandzukic, 2015 yılında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Juventus'a imzayı attı. Siyah-beyazlılarda 5 sezon forma giyen Hırvat futbolcu, 162 maçta 44 gol kaydetti. Son olarak Katar Ligi temsilcilerinden Al Duhail'e transfer olan 34 yaşındaki oyuncu, 7 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

Kaynak: DHA